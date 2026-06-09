Россиянам пояснили, почему молодежь предпочитает профобразование

«Вообще ребята многие прагматичны, потому что что значит среднее профессиональное образование? Значит, в 18−19 лет зарабатываешь хорошие деньги. И по сравнению со своим сверстником-студентом, который там условно живет на стипендию и получает первые-первые доходы, у тебя уже стабильная работа», — сказал Анисимов.