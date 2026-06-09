Россиянам пояснили, почему молодежь предпочитает профобразование

Выпускники школ уходят в колледжи, чтобы уже в 18 лет зарабатывать хорошие деньги. Об этом в интервью Сергею Стиллавину для ИС «Вести» рассказал ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов.
«Вообще ребята многие прагматичны, потому что что значит среднее профессиональное образование? Значит, в 18−19 лет зарабатываешь хорошие деньги. И по сравнению со своим сверстником-студентом, который там условно живет на стипендию и получает первые-первые доходы, у тебя уже стабильная работа», — сказал Анисимов.
Он отметил, что выбор школьниками среднего профессионального образования не является конкуренцией для высших учебных заведений. По его словам, в текущих демографических условиях и при низком уровне безработицы, приоритетом является обеспечение занятости молодежи.
Ранее на ПМЭФ рассказали о быстром выходе студентов колледжей на высокую зарплату.
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