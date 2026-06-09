В Ростове-на-Дону аттестаты получат 18,5 тысячи выпускников

По предварительным данным, документы государственного образца получат более 13 тыс. выпускников 9 классов и более 5,5 тыс. выпускников 11 классов. В 2026 году на получение аттестатов особого образца, а также медалей первой и второй степени претендуют более 1 тыс. человек, оканчивающих 11 классов. Среди девятиклассников аттестат особого образца могут получить около 1,5 тыс. учащихся. Итоговые показатели станут известны после завершения всех экзаменов.