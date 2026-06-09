Жители Хабаровского края рискуют заразиться инфекциями во время пляжного отдыха

— Возникнуть может ротавирус и норовирус, которые вызывают рвоту, диарею, высокую температуру. Обычно они передаются через грязные руки, воду и предметы. Также можно подхватить кишечную палочку, которая попадает в воду из сточных вод или с фекалиями животных. Купание в такой воде может привести к тяжелому отравлению. Или гельминты — яйца паразитов могут находиться в песке, особенно если на пляже выгуливают собак, — предупреждают в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.