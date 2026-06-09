Жители Хабаровского края рискуют заразиться инфекциями во время пляжного отдыха

Перед началом отпускного сезона жителей Хабаровского края предупредили о возможных угрозах, которые могут подстерегать любителей пляжного отдыха, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Первый в списке несущих риски — песок на пляже. Он впитывает влагу, пот, остатки пищи и становится средой обитания для бактерий и вирусов. Особенно возможным заболеваниям подвержены дети, которые играют в песке, а после — тянут в рот грязные руки.
— Возникнуть может ротавирус и норовирус, которые вызывают рвоту, диарею, высокую температуру. Обычно они передаются через грязные руки, воду и предметы. Также можно подхватить кишечную палочку, которая попадает в воду из сточных вод или с фекалиями животных. Купание в такой воде может привести к тяжелому отравлению. Или гельминты — яйца паразитов могут находиться в песке, особенно если на пляже выгуливают собак, — предупреждают в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.
Для того, чтобы избежать этих неприятных последствий отдыха, при купании не нужно глотать воду, также, как и не следует позволять детям есть песок или закапываться в него. Для песка лучше взять лежак или подстилку, и не забывать тщательно мыть руки.
Но кроме кишечных инфекций, отдыхающим грозить могут кожные заболевания. В этом случае подхватить их уже можно в местах общественного пользования, например, в раздевалках или душевых кабинах.
— В этом случае есть вероятность заболевания грибковыми инфекциями, которые чаще всего поражают стопы и паховую область. Проявляются микозы зудом, шелушением, покраснением кожи. А стрептодермия и стафилококк могут попасть в организм через микротравмы и затем вызвать гнойничковые высыпания, — дополняют в ведомстве.
Чтобы не подхватить заболевания в общественных раздевалках, душах всегда следует ходить в резиновых сланцах и даже на секунду не снимать их, не следует также пользоваться чужими полотенцами, одеждой, лежанками. После купания в водоеме нужно принимать душ с чистой водой и тщательно вытираться полотенцем после каждого выхода из воды.
— Для того, чтобы отдых стал безопасным, в целом нужно выбирать только проверенные пляжи. Отдавайте предпочтение специально оборудованным местам для купания, где регулярно берут пробы воды на качество. Избегайте «диких» пляжей у стоячих водоемов. Защищайтесь от солнца: солнечные ожоги ослабляют местный иммунитет кожи, делая ее более уязвимой для инфекций. Используйте солнцезащитный крем с высоким SPF и обновляйте его после каждого купания. И соблюдайте гигиену — это главный барьер на пути большинства летних инфекций, — подытожили в региональном управлении Роспотребнадзора.