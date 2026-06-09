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Воронежские волонтеры спасают утят, сов и ежат-подростков

К защитникам животных попали двое утят из Таловского района.

Источник: Комсомольская правда

Воронежский центр помощи диким животным «Сердце леса» принял новых подопечных. К волонтерам попали трое утят: двое из Таловского района, которых люди неделю выкармливали дома, и еще один, найденный людьми на сапах в районе Борового. Также в центр привезли двух ежат-подростков с воронежской улицы Арзамасской, птенца домового сыча с инфекцией и травмой головы, и серую неясыть с серьезной черепно-мозговой травмой. Об этом волонтеры сообщили в ночь на 9 июня.

Также накануне в центр принесли птенца пустельги, найденного в Воронеже у БСМП. Его доставили в коробке из-под торта, и волонтеры очень просят так не делать:

— Для перевозки диких птиц лучше спрашивать обычные картонные коробки в магазинах или киосках. Сейчас малыш пустельги остается в клинике, так как его нужно обследовать более тщательно.

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