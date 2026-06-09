Воронежские волонтеры спасают утят, сов и ежат-подростков

Воронежский центр помощи диким животным «Сердце леса» принял новых подопечных. К волонтерам попали трое утят: двое из Таловского района, которых люди неделю выкармливали дома, и еще один, найденный людьми на сапах в районе Борового. Также в центр привезли двух ежат-подростков с воронежской улицы Арзамасской, птенца домового сыча с инфекцией и травмой головы, и серую неясыть с серьезной черепно-мозговой травмой. Об этом волонтеры сообщили в ночь на 9 июня.