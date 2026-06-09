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На Дону для обновления парков и скверов выделили 1,1 млрд рублей

По информации регионального правительства, в 2026 году преобразятся 45 общественных территорий в 39 муниципалитетах.

Более 1,1 млрд рублей направят на благоустройство парков и скверов в Ростовской области. По информации регионального правительства, в 2026 году планируется преобразить 45 общественных территорий в 39 муниципалитетах Ростовской области. На эти цели выделено свыше 1,1 миллиарда рублей.

На большинстве объектов уже заключены контракты, подрядные организации приступили к работам. В качестве примера можно привести благоустройство общественного пространства в станице Боковской (ул. Ленина, 55Б), на которое выделено почти 13 млн рублей. Проект включает, обновление плиточного покрытия, ремонт фонтана, установку освещения и монтаж системы автополива.

В настоящее время техническая готовность объекта составляет 60%.

Жители региона могут участвовать в выборе территорий для благоустройства. Голосование продлится до 12 июня и доступно на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, в приложении «Госуслуги. Решаем вместе», через чат‑бот в MAX и с помощью волонтёров.