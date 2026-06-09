На Дону для обновления парков и скверов выделили 1,1 млрд рублей

Жители региона могут участвовать в выборе территорий для благоустройства. Голосование продлится до 12 июня и доступно на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, в приложении «Госуслуги. Решаем вместе», через чат‑бот в MAX и с помощью волонтёров.