День России отметят в музее-заповеднике «Сталинградская битва» в Волгограде

В музее-панорам «Сталинградская битва» 12 июня с 10.00 до 13.00 юные посетители смогут украсить себя аквагримом в цветах триколора. В 11.00 в предпанорамном зале начнется викторина «12 фактов о России». В детском музейном центре весь день будет работать игротека, а с 12.00 до 15.00 VR-технологии помогут отправиться в путешествие по стране. В 14.00 начнется мастер-класс по изготовлению браслетов из бисера в триколоре.