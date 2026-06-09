Мошенник поймал «на крючок» ищущего интима юношу

— В августе прошлого года в полицию обратился 20-летний житель Челябинской области. Решив воспользоваться интим-услугами, он через интернет нашел объявление и созвонился с девушкой. За будущую встречу он заплатил аванс в размере 40 тысяч, — рассказали в пресс-службе регионального главка МВД России. — Однако после исполнения операции собеседница перестала выходить на связь, а ее номер оказался недоступен.