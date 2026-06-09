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Сальдо: ВСУ бьют по мосту в Чонгаре, чтобы создать проблемы для людей

Украинская армия атакует мост в районе Чонгара на границе Херсонской области с Крымом, чтобы создать проблемы для передвижения людей. Об этом во вторник, 9 июня, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Украинская армия атакует мост в районе Чонгара на границе Херсонской области с Крымом, чтобы создать проблемы для передвижения людей. Об этом во вторник, 9 июня, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, всего на подлете к мосту сбили уже более 20 украинских беспилотников.

— Враг концентрирует удары по этому объекту, чтобы нарушить движение и создать проблемы для людей, — написал Сальдо в своем Telegram-канале.

7 июня глава Херсонской области сообщил, что беспилотники Вооруженных сил Украины ударили по мосту в районе поселка Чонгар на границе с Крымом. По его словам, в целях обеспечения безопасности движение через пункт пропуска «Джанкой» временно приостановили.

Кроме того, 3 июня ВСУ атаковали пассажирский поезд на железнодорожной станции Джанкой в Крыму. Представители компании «Гранд Сервис Экспресс» позже уточнили, что станция стала технической, и теперь пассажирские поезда «Таврия» проезжают ее без остановки.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал удары по пассажирскому поезду «преступным действием киевского режима».

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