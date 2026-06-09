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299 тысяч долларов и 102 млн рублей: КНБ предотвратил вывоз валюты из Казахстана

Пограничная служба Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана отчиталась о работе по пресечению фактов незаконного вывоза денежных средств за рубеж, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Так, 2 июня 2026 года в пункте пропуска «Курмангазы» Атырауской области при прохождении контроля у казахстанки в личном багаже обнаружено 299,6 тысяч долларов.

Уже 3 июня на границе в Жамбылской области задержаны шесть иностранцев, пытавшихся скрытно провезти 102,5 млн рублей.

В настоящее время материалы переданы в компетентные органы для принятия процессуальных решений.

Всего, как уточнили в ведомстве, с начала года пресечена 681 попытка вывоза незадекларированной валюты на сумму 6,9 млрд тенге.

Казахстанцам настоятельно напомнили о запрете вывоза за пределы республики наличных денежных средств выше установленной законодательством РК суммы (не превышающей 10 тысяч долларов).