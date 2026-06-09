КПРФ и «Новые люди» определились с кандидатурами новых членов крайизбиркома

Леонид Любимов известен адвокатской деятельностью. Он участвовал в выборах в краевой парламент по округу № 2 в 2020 году. Тогда ему отказали в регистрации из-за неточности в сведениях о доходах, которую он не устранил в установленный срок. Господин Любимов известен критическими публикациями на своих страницах в соцсетях по теме выборов.