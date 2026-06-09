Правительство направит средства на бесплатные лекарства для льготников

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Правительство России направит дополнительно более 1,7 миллиарда рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий россиян, соответствующее распоряжение подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, сообщили в пресс-службе кабмина.
«На бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий граждан из федерального бюджета будет дополнительно направлено свыше 1,7 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.
Отмечается, что такая поддержка положена россиянам с инвалидностью, чернобыльцам, ветеранам боевых действий, участникам Великой Отечественной войны, членам семей погибших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, а также награжденным знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда».
Согласно данным пресс-службы, всего на эти цели в этом году предусмотрено более 74 миллиардов рублей. Необходимость конкретных лекарств и медицинских изделий для каждого человека определяет лечащий врач.