Дмитрий Демешин проверил качество ремонта парка «Зеленый мыс» в Советской Гавани

В прошлом году в этом парке по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» появилась площадка «Спортивная арена». Теперь там есть прорезиненное покрытие, тренажеры для сдачи норм ГТО, фонари и малые архитектурные формы. Качеством проведенного ремонта губернатор остался доволен. При этом местные жители с ограниченными возможностями здоровья сообщили главе региона, что для них установленные тренажеры неудобны. Эту проблему Дмитрий Демешин пообещал решить. Также губернатор Хабаровского края посетил детскую площадку «Страна детства», которую оборудовали в парке «Зеленый мыс» еще в 2012 году при поддержке фонда «Обнаженные сердца». Однако в мае прошлого года ее закрыли, так как оборудование требовало ремонта. Теперь эту площадку будут восстанавливать. То же самое касается и еще одной спортивной площадки с тренажерами, расположенной неподалеку. «Администрация города предложила полностью ее демонтировать, поскольку там нужен серьезный ремонт. Я с таким подходом категорически не согласен. Если тренажеры крепкие и служат людям, их надо просто привести в порядок — отремонтировать, покрасить, заменить настил, сделать навес от дождя. Деньги на ремонт мы выделим из бюджета», — заявил Дмитрий Демешин. Также губернатор поставил задачу главе Советско-Гаванского района установить еще одну спортивную площадку в районе местной набережной, чтобы всем жителям хватало места для занятий спортом.