Как защититься от комаров и чему не стоит верить — советы Роспотребнадзора

С возвращением тепла в Хабаровский край активизировались кровососущие насекомые. Региональное управление Роспотребнадзора опубликовало рекомендации, как защититься от укусов, а также развеяло популярные мифы о комарах. Как снизить риск укуса Используйте репелленты с DEET, пикаридином или маслом лимонного эвкалипта. Отдавайте предпочтение свободной одежде из плотной ткани — длинные рукава и брюки создают физический барьер (облегающую одежду комар способен прокусить). На дачных участках устраняйте стоячую воду: комары размножаются даже в мелких емкостях. Также ведомство сообщает, что комары не летят на свет — в отличие от мотыльков, они ориентируются по запаху и теплу, а яркий свет может лишь дезориентировать их. Кроме того, не работает теория о витамине B1: его прием не меняет запах тела настолько, чтобы отпугнуть насекомых. Слухи о том, что комары любят кровь тех, кто ест много сладкого, — тоже выдумка.