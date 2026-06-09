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В Красноярском крае поймали рыбаков с запрещенными снастями

В Ужурском округе полицейские привлекли к ответственности местных жителей за незаконную ловлю рыбы.

В Ужурском округе полицейские привлекли к ответственности местных жителей за незаконную ловлю рыбы. Об этом сообщили в МВД России по Красноярскому краю.

Нарушения выявили во время рейда по озерам Косоголь и Михайловское. Проверка проходила в рамках оперативно профилактического мероприятия «Путина 2026».

Участковые пресекли 6 фактов незаконной добычи рыбы с помощью запрещенного орудия лова — зыбки.

В отношении нарушителей составили административные протоколы о нарушении правил рыболовства. По этой статье гражданам грозит штраф до 5 тыс. рублей с конфискацией орудий добычи.