В Красноярском крае поймали рыбаков с запрещенными снастями

В Ужурском округе полицейские привлекли к ответственности местных жителей за незаконную ловлю рыбы. Об этом сообщили в МВД России по Красноярскому краю.
Нарушения выявили во время рейда по озерам Косоголь и Михайловское. Проверка проходила в рамках оперативно профилактического мероприятия «Путина 2026».
Участковые пресекли 6 фактов незаконной добычи рыбы с помощью запрещенного орудия лова — зыбки.
В отношении нарушителей составили административные протоколы о нарушении правил рыболовства. По этой статье гражданам грозит штраф до 5 тыс. рублей с конфискацией орудий добычи.