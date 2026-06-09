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Механизм КРТ сделают основным инструментом жилищного строительства в Ростове

Глава донского минстроя рассказал о развитии механизма КРТ в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Механизм комплексного развития территорий станет основным инструментом в Ростове-на-Дону. Обновленные условия прописали в правила землепользования и застройки. Об этом сообщил глава регионального минстроя Сергей Куц, сообщает Домостройдон.ру.

Также правила землепользования привели в соответствие с федеральным законодательством. В том числе, в части норм по регулированию выбора и изменения видов разрешенного использования территорий.

Еще одно нововведение — создание зоны регулирования архитектурно-градостроительного облика. Она должна обеспечить художественное единство всей застройки.

Ранее власти сообщали, что в 2024 году в центре Ростовской агломерации из 144 запланированных домов по механизмам КРТ разрешили строить 29 объектов площадью 406 тысяч кв. метров, а уже в 2025 году количество объектов выросло до 82 из заявленных 90. В 2026 году долю КРТ планируют довести до 90%.

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