Механизм КРТ сделают основным инструментом жилищного строительства в Ростове

Ранее власти сообщали, что в 2024 году в центре Ростовской агломерации из 144 запланированных домов по механизмам КРТ разрешили строить 29 объектов площадью 406 тысяч кв. метров, а уже в 2025 году количество объектов выросло до 82 из заявленных 90. В 2026 году долю КРТ планируют довести до 90%.