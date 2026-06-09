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В Перми 9 июня откроется XXI форум «Русь Православная — 2026»

Одним из событий станет концерт духовной музыки на главной сцене у Соборной площади.

Открытие форума «Русь Православная — 2026» пройдёт в Перми 9 июня, сообщает Пермская епархия.

Общественно-деловой форум пройдёт с 9 по 14 июня. Для горожан будут организованы выставки, творческие программы, концерты, благотворительные акции, лекции, круглые столы и тематические выставочные проекты.

Одним из событий станет концерт духовной музыки на главной сцене у Соборной площади. Он посвящён 630-летию со дня преставления святителя Стефана Великопермского.

«Стефан Великопермский — выдающийся просветитель, основатель Пермской епархии и создатель коми-письменности, почитаемый небесный покровитель Пермской земли», — отмечают организаторы.

В форуме примут участие более 40 представителей из разных регионов России. Мероприятие пройдет по благословению митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия.

Ранее сайт perm.aif.ru писал, что в Пермском крае разработают новые паломнические маршруты.