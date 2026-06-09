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В Красноярском крае подросток на мотоцикле сбил ровесницу

В Мотыгинском округе 13-летний мотоциклист сбил девочку.

Источник: Комсомольская правда

Днем 8 июня в селе Рыбное на улице Советской 13-летний мотоциклист сбил свою ровесницу, которая двигалась по правому краю дороги. В Госавтоинспекции Красноярского края сообщили, что помощь врачей потребовалась не только пешеходу, но и водителю.

Мотоцикл принадлежал матери подростка — он катался по улицам села с ее разрешения. На женщину составили административный материал за передачу транспортного средства человеку без водительских прав, а также рапорт за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Полицейские напоминают: родители должны контролировать и пресекать попытки детей самостоятельно сесть за руль.