В Красноярском крае подросток на мотоцикле сбил ровесницу

Днем 8 июня в селе Рыбное на улице Советской 13-летний мотоциклист сбил свою ровесницу, которая двигалась по правому краю дороги. В Госавтоинспекции Красноярского края сообщили, что помощь врачей потребовалась не только пешеходу, но и водителю.
Мотоцикл принадлежал матери подростка — он катался по улицам села с ее разрешения. На женщину составили административный материал за передачу транспортного средства человеку без водительских прав, а также рапорт за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
Полицейские напоминают: родители должны контролировать и пресекать попытки детей самостоятельно сесть за руль.