В Красноярском крае подросток на мотоцикле сбил ровесницу

Днем 8 июня в селе Рыбное на улице Советской 13-летний мотоциклист сбил свою ровесницу, которая двигалась по правому краю дороги. В Госавтоинспекции Красноярского края сообщили, что помощь врачей потребовалась не только пешеходу, но и водителю.