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Лантратова помогла россиянке за рубежом получить материнский капитал

Лантратова помогла россиянке, проживающей в Австрии, оформить маткапитал.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова рассказала, что помогла гражданке России, проживающей в Австрии, получить консульскую услугу и оформить материнский капитал.

Ольга, фамилии которой омбудсмен не приводит, проживает в Австрии. Ей потребовалась консульская услуга для того, чтобы нотариально оформить документы, без которых она не могла получить материнский капитал. Но у женщины возникли трудности с онлайн-записью на прием в генеральное консульство России в Зальцбурге, в связи с чем она обратилась в аппарат уполномоченного.

«Мы направили направил запрос в министерство иностранных дел России. Ведомство оперативно отреагировало. Генеральному консульству России в Зальцбурге направили указания помочь заявительнице. Ольгу приняли. Необходимые документы заверили в тот же день», — написала Лантратова в своем канале на платформе «Макс».

В сообщении она также поблагодарила МИД РФ за оперативную реакцию.