Лантратова помогла россиянке за рубежом получить материнский капитал

Ольга, фамилии которой омбудсмен не приводит, проживает в Австрии. Ей потребовалась консульская услуга для того, чтобы нотариально оформить документы, без которых она не могла получить материнский капитал. Но у женщины возникли трудности с онлайн-записью на прием в генеральное консульство России в Зальцбурге, в связи с чем она обратилась в аппарат уполномоченного.