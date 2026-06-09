Житель Балтийска заплатил миллион рублей долга после ареста двух машин и квартиры

Эти меры оказались эффективными. Должник полностью погасил задолженность. Однако, поскольку он не исполнил требования в срок, установленный для добровольного погашения, с него дополнительно взыскали исполнительский сбор в размере 70 тысяч рублей. Только после этого ограничения с должника и его имущества были сняты.