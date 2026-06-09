Житель Балтийска заплатил миллион рублей долга после ареста двух машин и квартиры

него на ответственном хранении. Работодатель обратился в суд, и тот удовлетворил иск, постановив привлечь сотрудника к материальной ответственности.
Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов Балтийского городского округа. В рамках возбуждённого производства сотрудники службы приняли комплекс мер: обратили взыскание на периодические доходы должника, запретили ему выезд за пределы Российской Федерации и наложили запрет на регистрационные действия в отношении двух автомобилей — Mitsubishi Lancer 2007 года и Ford Focus 2005 года, а также квартиры площадью 77 квадратных метров в Калининграде.
Эти меры оказались эффективными. Должник полностью погасил задолженность. Однако, поскольку он не исполнил требования в срок, установленный для добровольного погашения, с него дополнительно взыскали исполнительский сбор в размере 70 тысяч рублей. Только после этого ограничения с должника и его имущества были сняты.
Денежные средства перечислены взыскателю и в доход государства.