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Житель Балтийска заплатил миллион рублей долга после ареста двух машин и квартиры

В Балтийске судебные приставы взыскали миллион рублей с местного жителя, который украл оборудование, находившееся у.

Источник: KaliningradToday

него на ответственном хранении. Работодатель обратился в суд, и тот удовлетворил иск, постановив привлечь сотрудника к материальной ответственности.

Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов Балтийского городского округа. В рамках возбуждённого производства сотрудники службы приняли комплекс мер: обратили взыскание на периодические доходы должника, запретили ему выезд за пределы Российской Федерации и наложили запрет на регистрационные действия в отношении двух автомобилей — Mitsubishi Lancer 2007 года и Ford Focus 2005 года, а также квартиры площадью 77 квадратных метров в Калининграде.

Эти меры оказались эффективными. Должник полностью погасил задолженность. Однако, поскольку он не исполнил требования в срок, установленный для добровольного погашения, с него дополнительно взыскали исполнительский сбор в размере 70 тысяч рублей. Только после этого ограничения с должника и его имущества были сняты.

Денежные средства перечислены взыскателю и в доход государства.

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