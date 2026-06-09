МВД предложило сократить количество прокатных самокатов в Москве

Главное управление МВД по Москве обратилось к Центру организации дорожного движения столицы с предложением рассмотреть целесообразность снижения квоты на число прокатных самокатов, следует из письма главного госинспектора безопасного дорожного движения по Москве Александра Быкова, которое цитирует rbc.ru.
Как говорится в письме, число ДТП со средствами индивидуальной мобильности в Москве за год увеличилось в 2,5 раза, превысив 300 в период с января по май, причем часто речь идет об арендном транспорте.
Жителям Москвы доступно для аренды 80 тысяч СИМ, из которых три четверти составляют самокаты.
Операторы проката, пообщавшиеся с изданием, утверждают, что снижение количества арендных самокатов приведет к росту числа частных СИМ, использование которых не контролируется.
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