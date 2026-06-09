Серийного вора-сладкоежку поймали в Сарове

Полицейские поймали вора-сладкоежку в Сарове. Минуя кассу, он вынес из трех магазинов кофе, конфеты и другие кондитерские изделия на 11 379 рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
В правоохранительные органы обратился сотрудник одной из торговых сетей с заявлением о хищении товаров. При просмотре камер видеонаблюдения удалось установить подозреваемого. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления местный житель. Кроме того, полицейские доказали причастность рецидивиста к еще двум эпизодам кражи из магазинов: добычей злоумышленника также стали сладости и кофе.
Расследуются уголовные дела. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее мы писали, что 19-летняя жительница Балахны пошла на кражу по указанию мошенников.