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Диетолог Файзуллина: В одной пачке сухой лапши половина дневной нормы соли

Сухая лапша содержит большое количество соли, рафинированных углеводов и пальмового жира. Об этом сообщила диетолог Татьяна Файзуллина.

Сухая лапша содержит большое количество соли, рафинированных углеводов и пальмового жира. Об этом сообщила диетолог Татьяна Файзуллина.

— Разговоры про «жизнеугрожающее состояние» не на пустом месте: при регулярном злоупотреблении избыток соли бьет по давлению и почкам, а у людей с гипертонией или сердечными проблемами может спровоцировать криз. Плюс сухой продукт сильно обезвоживает и нагружает ЖКТ, — отметила эксперт.

По ее словам, снек можно есть не чаще одного раза в неделю. Она также подчеркнула, что сухая лапша с добавлением различных соусов (барбекю, соевый) содержит натрий и глутамат.

Диетолог посоветовала вместо сухой лапши включить в рацион орехи, сухарики из цельного хлеба или овощные чипсы, передает РИАМО.

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