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Калининградская область попала в десятку по вовлечению ОКН в экономический оборот

Регион занял восьмую строчку всероссийского рейтинга инвестклимата.

Калининградская область попала в десятку регионов (заняла 8-е место) по эффективности вовлечения объектов культурного наследия в экономический оборот. Первое место досталось Ярославской области, второе — Нижегородской, а третье — Липецкой. Рейтинг опубликовало и представило на ПМЭФ-2026 Агентство стратегических инициатив.

Вовлечение ОКН в экономический оборот стало одним из четырех субиндексов Национального рейтинга инвестиционного климата. По другим субиндексам (региональный инвестиционный стандарт, поддержка малого и среднего предпринимательства и уровень цифровизации) регион в лидеры не попал. В общем рейтинге Калининградская область заняла 19 место, поделив его с республиками Адыгея и Северная Осетия.

Напомним, что в январе этого года министр культуры Калининградской области Андрей Ермак на форуме «Экономика наследия» сообщил, что все памятники архитектуры, попавшие в региональную программу льготного финансирования, продолжают восстанавливать, и ни один из них не превратился в заброшенный объект. При этом Ермак оговорился, что есть объекты, по которым «есть определенные трудности».

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Биография Андрея Ермака
Андрей Борисович Ермак — известный украинский политик и юрист, бывший глава Офиса президента Украины. Он активно участвовал в политической жизни страны, сопровождал президента в международных переговорах и курировал вопросы национальной безопасности — до попадания в коррупционный скандал. Собрали главное из его биографии.
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