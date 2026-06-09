Калининградская область попала в десятку по вовлечению ОКН в экономический оборот

Напомним, что в январе этого года министр культуры Калининградской области Андрей Ермак на форуме «Экономика наследия» сообщил, что все памятники архитектуры, попавшие в региональную программу льготного финансирования, продолжают восстанавливать, и ни один из них не превратился в заброшенный объект. При этом Ермак оговорился, что есть объекты, по которым «есть определенные трудности».