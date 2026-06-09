Калининградская область попала в десятку по вовлечению ОКН в экономический оборот

Калининградская область попала в десятку регионов (заняла 8-е место) по эффективности вовлечения объектов культурного наследия в экономический оборот. Первое место досталось Ярославской области, второе — Нижегородской, а третье — Липецкой. Рейтинг опубликовало и представило на ПМЭФ-2026 Агентство стратегических инициатив.
Вовлечение ОКН в экономический оборот стало одним из четырех субиндексов Национального рейтинга инвестиционного климата. По другим субиндексам (региональный инвестиционный стандарт, поддержка малого и среднего предпринимательства и уровень цифровизации) регион в лидеры не попал. В общем рейтинге Калининградская область заняла 19 место, поделив его с республиками Адыгея и Северная Осетия.
Напомним, что в январе этого года министр культуры Калининградской области Андрей Ермак на форуме «Экономика наследия» сообщил, что все памятники архитектуры, попавшие в региональную программу льготного финансирования, продолжают восстанавливать, и ни один из них не превратился в заброшенный объект. При этом Ермак оговорился, что есть объекты, по которым «есть определенные трудности».