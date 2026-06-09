МВД объяснило, из-за чего чаще всего похищают криптовалюту

Хранить seed-фразу для криптокошелька следует только на физических носителях, нельзя вводить ее на сторонних сайтах. Такие рекомендации дают эксперты по безопасности, отметили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.