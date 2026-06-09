Федеральная сеть фитнес-клубов анонсировала открытие еще одного филиала в Перми

Фитнес-клуб Drive Fitness откроет еще один филиал в Перми — в ТЦ «Домино» по ул. Куйбышева, 85а. По данным справочника 2GIS, новый филиал начнет работу в августе этого года. На сайте сети фитнесс-клуба сообщается, что площадь нового филиала составит 2 тыс. кв. м, в котором разместится тренажерный зал, два зала групповых программ и финские сауны и хамам. Старт продаж абонементов уже начался.