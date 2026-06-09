В Германии резко выросло число украинских беженцев призывного возраста

С начала прошлого года в Германии значительно увеличилось число украинцев, способных к военной службе, что следует из данных Федерального управления по миграции и беженцам (Bamf). Это связано с ослаблением запрета на выезд с августа 2025 года, когда призывникам 18−22 лет разрешили покидать Украину, тогда как ранее это было возможно только в исключительных случаях.