Полуторакилометровые пробки во вторник утром: из-за аварий затруднён выезд на трёх магистралях Московского района

В Калининграде утром во вторник, 9 июня, аварии затрудняют выезд из Московского района. Общественный транспорт следует в объезд, об этом сообщили в Центре организации движения и пассажирских перевозок.
Из-за аварии на перекрёстке ул. Батальная и Судостроительная автобусы № 30 и № 39 направят в объезд по ул. Батальная и Автомобильная. Автобусы № 5, № 8, № 11, № 37 пустят по ул. Инженерной. Отставания от расписания на данный момент составляет 30 минут.
Также полуторакилометровая пробка наблюдается на ул. Дзержинского. Причина — ДТП на пересечении с ул. З. Космодемьянской. Также стоит движение на пересечении ул. Судостроительной и Аллеи Смелых, где произошла ещё одна авария.
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