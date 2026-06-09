В Ростове уничтожили 35 кг продукции после рейда на «Нахичеванском Базаре»

Проверка затронула предпринимателей, реализующих животноводческую продукцию. В ходе рейда специалисты ведомства и правоохранители выявили факты продажи товаров с нарушениями. Так, семь индивидуальных предпринимателей торговали пищевой продукцией — мясом, рыбой и куриным яйцом — без ветеринарных документов, что не позволяет установить происхождение продукции. Кроме того, на товарах не было информации о сроке годности и условиях хранения.