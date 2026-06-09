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В Ростове уничтожили 35 кг продукции после рейда на «Нахичеванском Базаре»

В Ростове-на-Дону во второй половине мая прошел рейд на территории рынка «Нахичеванский Базар». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Источник: Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону во второй половине мая прошел рейд на территории рынка «Нахичеванский Базар». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Проверка затронула предпринимателей, реализующих животноводческую продукцию. В ходе рейда специалисты ведомства и правоохранители выявили факты продажи товаров с нарушениями. Так, семь индивидуальных предпринимателей торговали пищевой продукцией — мясом, рыбой и куриным яйцом — без ветеринарных документов, что не позволяет установить происхождение продукции. Кроме того, на товарах не было информации о сроке годности и условиях хранения.

При надзорных мероприятиях обнаружили 4 кг сыра, произведенного в странах Евросоюза, которая запрещена к ввозу на территорию Российской Федерации. По фактам возбудили административные дела и выданы предписания с сроками устранения нарушений. Несоответствующую законодательству продукцию общим весом 35 кг уничтожили.

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