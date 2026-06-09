Подземный переход у Солонцов начали строить в Красноярске

На трассе у Солонцов приступили к строительству подземного перехода. О том, как идут работы, рассказали в КрУДоре.
Напомним, реконструкция развязки на трассе Обход Красноярска проходит по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
В минувшую пятницу, 5 июня, строители начали сборку подземного пешеходного тоннеля из монолитных железобетонных блоков. Габариты каждого звена составляют 2,5 метра в высоту и 4 метра в ширину, при этом вес одной детали приближается к десяти тоннам. Всего для строительства требуется 60 таких элементов, что обеспечит общую длину прохода в 60 метров.
Сейчас сборка конструкции практически завершена: осталось смонтировать лишь несколько последних секций. После этого рабочие займутся герметизацией стыков, нанесением гидрозащитного слоя и финишной отделкой, на что, по планам, уйдет две недели. Завершив эти задачи, дорожные службы засыплют траншею и вернут проезжей части ее первоначальный вид.
Параллельно ведутся работы по организации съезда из поселка Солонцы на магистраль и обустройству разворотной площадки на участке от Северного шоссе до проспекта Котельникова. Отсыпка земляного полотна уже выполнена на три четверти. Как только будет достигнута необходимая высота, подрядчик приступит к укладке нижнего слоя асфальта, установке новых дорожных указателей и нанесению разметки.