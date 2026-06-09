Подземный переход у Солонцов начали строить в Красноярске

Параллельно ведутся работы по организации съезда из поселка Солонцы на магистраль и обустройству разворотной площадки на участке от Северного шоссе до проспекта Котельникова. Отсыпка земляного полотна уже выполнена на три четверти. Как только будет достигнута необходимая высота, подрядчик приступит к укладке нижнего слоя асфальта, установке новых дорожных указателей и нанесению разметки.