Дождь в Хабаровском крае пройдёт при слабом ветре

Уровень воды в Амуре у Хабаровска вырос и достигает теперь 132 см. Практически также было и в прошлом году — тогда гидрологи фиксировали 135 см. Река у краевой столицы прогрелась до 13,8°C. Рядом с Комсомольском-на-Амуре — 108 см, а у Николаевска-на-Амуре уровень воды в главной водной артерии края снизился до 111 см.