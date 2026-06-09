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Дождь в Хабаровском крае пройдёт при слабом ветре

Осадки прогнозируются лишь местами, в основном будет тепло и солнечно.

Источник: Хабаровский край сегодня

Лето набирает обороты в Хабаровском крае. Как ранее рассказывали синоптики Гидрометцентра, температура на этой неделе вернулась к своим обычным показателям.

Уже сегодня, 9 июня, при +22 °C хабаровчане ощутили возвращение тепла, а завтрашний день обещает быть еще более жарким. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», 10 июня в Хабаровске будет +23..+25 °C в дневные часы и +9..+11 °C в ночные. Ветер западный, 5−10 м/c, пройдет день без существенных осадков.

В Комсомольске-на-Амуре воздух прогреется до +24..+26 °C, а ночью температура не опустится ниже +6..+8 °C. Ветер северный, слабый, осадков не ожидается.

На юге края днем 10 июня возможен кратковременный дождь. Температура будет доходить до +22..+24 °C и +8..+10 °C соответственно. Ветер слабый, северо-западного направления.

Север региона ожидает погода практически без осадков (дождь прогнозируется в Охотском округе). Ветер слабый, до 1−6 м/c, западного, юго-западного направлений. На этой территории края также будет довольно тепло: ночью столбик термометра покажет +1..+5 °C, днем прогреется до +17..+26 °C.

Уровень воды в Амуре у Хабаровска вырос и достигает теперь 132 см. Практически также было и в прошлом году — тогда гидрологи фиксировали 135 см. Река у краевой столицы прогрелась до 13,8°C. Рядом с Комсомольском-на-Амуре — 108 см, а у Николаевска-на-Амуре уровень воды в главной водной артерии края снизился до 111 см.