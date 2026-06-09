В Красноярске стало еще больше пальм

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Новые экзотические растения накануне установили в сквере имени Дубенского.
Всего туда привезли 14 пальм, которые будут украшать пространство все лето.
Рядом с ними уже зацвела розовая целозия — это новинка сезона. В УЗС отмечают, что пальмы и яркие клумбы должны создать «тропическое» настроение в центре города.
Напомним, на прошлой неделе первые пальмы и туи появились в сквере напротив автовокзала. Тогда туда привезли 20 туй и 4 пальмы, а позже пообещали добавить еще 12 экзотических деревьев.