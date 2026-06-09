Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске стало еще больше пальм

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Новые экзотические растения накануне установили в сквере имени Дубенского.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Новые экзотические растения накануне установили в сквере имени Дубенского.

Всего туда привезли 14 пальм, которые будут украшать пространство все лето.

Рядом с ними уже зацвела розовая целозия — это новинка сезона. В УЗС отмечают, что пальмы и яркие клумбы должны создать «тропическое» настроение в центре города.

Напомним, на прошлой неделе первые пальмы и туи появились в сквере напротив автовокзала. Тогда туда привезли 20 туй и 4 пальмы, а позже пообещали добавить еще 12 экзотических деревьев.