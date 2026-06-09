Первая российская онковакцина от глиобластомы выйдет в 2026 году

Первые вакцины от агрессивной опухоли мозга могут появиться в России в 2026 году. Об этом во вторник, 9 июня, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
— Я надеюсь, что мы получим разрешение на применение онковакцины против глиобластомы. И первая вакцина будет тоже пептидная, она будет называться «Глиопепт». А в конце года мы получим разрешение и на мРНК-вакцину от глиобластомы — «Глиорна», — заявила Скворцова в беседе с РИА Новости.
Ранее глава ФМБА рассказала, что первая российская пятивалентная вакцина от менингококковой инфекции может выйти на рынок уже в 2026 году. По ее словам, в следующем году агентство планирует зарегистрировать две полисахаридные конъюгированные вакцины.
Первые результаты применения российской вакцины от колоректального рака «Онкопепт» показали формирование ожидаемого иммунного ответа у пациентов. Кроме того, вакцину Федерального медико-биологического агентства от рака кишечника получили пять пациентов, еще 30 человек ожидают начала лечения. Скворцова отметила, что отечественный препарат больные переносят хорошо.