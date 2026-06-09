Первая российская онковакцина от глиобластомы выйдет в 2026 году

— Я надеюсь, что мы получим разрешение на применение онковакцины против глиобластомы. И первая вакцина будет тоже пептидная, она будет называться «Глиопепт». А в конце года мы получим разрешение и на мРНК-вакцину от глиобластомы — «Глиорна», — заявила Скворцова в беседе с РИА Новости.