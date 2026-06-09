В Красноярском крае иностранца будут судить за попытку дать взятку инспекторам ДПС

По версии дознания, водитель хотел избежать ответственности и возможного лишения прав. Для этого он предложил инспекторам 2 тыс. рублей. Сначала мужчина положил деньги на заднее сиденье. После предупреждения о незаконности таких действий он переложил купюры между передними сиденьями служебной машины.