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В Красноярском крае иностранца будут судить за попытку дать взятку инспекторам ДПС

В Сосновоборском округе перед судом предстанет иностранный гражданин, которого обвиняют в попытке дать взятку инспекторам ДПС.

В Сосновоборском округе перед судом предстанет иностранный гражданин, которого обвиняют в попытке дать взятку инспекторам ДПС. Об этом сообщили в МВД России по Красноярскому краю.

Инцидент произошел в марте на одной из дорог округа. Сотрудники ДПС остановили водителя за пересечение сплошной линии. Чтобы оформить административный протокол, полицейские предложили мужчине пройти в патрульный автомобиль.

По версии дознания, водитель хотел избежать ответственности и возможного лишения прав. Для этого он предложил инспекторам 2 тыс. рублей. Сначала мужчина положил деньги на заднее сиденье. После предупреждения о незаконности таких действий он переложил купюры между передними сиденьями служебной машины.

Инспекторы ДПС сообщили о произошедшем в дежурную часть. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о покушении на мелкое взяточничество. Расследование завершено, материалы передали в суд.