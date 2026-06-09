В Красноярском крае иностранца будут судить за попытку дать взятку инспекторам ДПС

В Сосновоборском округе перед судом предстанет иностранный гражданин, которого обвиняют в попытке дать взятку инспекторам ДПС. Об этом сообщили в МВД России по Красноярскому краю.
Инцидент произошел в марте на одной из дорог округа. Сотрудники ДПС остановили водителя за пересечение сплошной линии. Чтобы оформить административный протокол, полицейские предложили мужчине пройти в патрульный автомобиль.
По версии дознания, водитель хотел избежать ответственности и возможного лишения прав. Для этого он предложил инспекторам 2 тыс. рублей. Сначала мужчина положил деньги на заднее сиденье. После предупреждения о незаконности таких действий он переложил купюры между передними сиденьями служебной машины.
Инспекторы ДПС сообщили о произошедшем в дежурную часть. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о покушении на мелкое взяточничество. Расследование завершено, материалы передали в суд.