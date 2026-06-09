Власти Нижегородской области опровергли сокращение штатов на 15%

При этом власти отметили, что объективная реальность — текущая макроэкономическая обстановка — диктует необходимость повышать эффективность управленческой системы. Меры в этом направлении будут прорабатываться в ходе подготовки бюджета на следующий год: в основу лягут актуальные экономические прогнозы.