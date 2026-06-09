Власти Нижегородской области опровергли сокращение штатов на 15%

В СМИ появились сообщения о планируемом в 2026 году сокращении штата органов государственной власти, местного самоуправления Нижегородской области и подведомственных им учреждений. Ситуацию прокомментировали в правительстве Нижегородской области.
Как сообщили в пресс-службе местных властей самоуправления, информация не соответствует действительности.
Напомним, что, по сообщениям СМИ, возможное сокращение штатов должно было составить 15%.
При этом власти отметили, что объективная реальность — текущая макроэкономическая обстановка — диктует необходимость повышать эффективность управленческой системы. Меры в этом направлении будут прорабатываться в ходе подготовки бюджета на следующий год: в основу лягут актуальные экономические прогнозы.
Ранее стал известен глава министерства защиты объектов Нижегородской области.