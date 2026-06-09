Прекращен спор о защите деловой репутации подрядчика Восточного обхода Липецка

Согласно материалам дела, в декабре 2025 года ответчик разметил на «Федресурсе» сообщение о намерение обанкротить «УПМК-22». Основанием для публикации послужило решение Арбитражного суда Липецкой области о взыскании задолженности по договору субподряда в 5,8 млн руб., которое на тот момент не вступило в законную силу и обжаловалось в апелляции. В связи с этим истец расценил сообщение на «Федресурсе» как недостоверное и порочащее его деловую репутацию. В «УПМК-22» связывали с публикацией расторжение действующего договора, что привело к необходимости возврата полученного аванса на 8,6 млн руб.