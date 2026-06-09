В Хабаровске доступна афиша мероприятий на День России

Музеи и библиотеки также подготовили тематические программы. Хабаровский краевой музей им. Н. И. Гродекова 11 июня в 19:00 проведёт финисаж выставки «Амурский край в фотографиях конца XIX — начала XX века» с мини экскурсией и театрализованным вечером. Краевая детская библиотека с 10 по 20 июня представит выставку «Читают дети о России», а 11 июня в 11:00 организует игровую программу «Виват, Россия!» в формате игры «Что? Где? Когда?» (6+).