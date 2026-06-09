В Хабаровске доступна афиша мероприятий на День России

12 июня Хабаровский край отметит День России масштабной программой культурных мероприятий, сообщает пресс-служба Правительства Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
В этот день в Хабаровске стартует Всероссийский марафон классической музыки «Кантата. Россия» (12+). Концерт пройдёт в 15:00 на Комсомольской площади с участием Дальневосточного академического симфонического оркестра и Женского академического хора Хабаровского краевого колледжа искусств.
В 16:00 на стадионе имени Ленина начнётся фестиваль «Карагод» (0+) с концертом, развёртыванием флага РФ, единым хороводом и интерактивными площадками. В 17:00 в краевой филармонии откроется II Фестиваль новой музыки с участием «Русского оркестра» и солистки Юлии Рыжинской.
На набережной им. Г. И. Невельского в 14:00 стартует фестиваль «Цветущая Россия» (6+) с творческими коллективами края, ярмаркой мастеров и флешмобом «Россия расцветает белым, синим, красным».
Музеи и библиотеки также подготовили тематические программы. Хабаровский краевой музей им. Н. И. Гродекова 11 июня в 19:00 проведёт финисаж выставки «Амурский край в фотографиях конца XIX — начала XX века» с мини экскурсией и театрализованным вечером. Краевая детская библиотека с 10 по 20 июня представит выставку «Читают дети о России», а 11 июня в 11:00 организует игровую программу «Виват, Россия!» в формате игры «Что? Где? Когда?» (6+).
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