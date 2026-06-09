Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сирены оповещения включат в Брестской области

МИНСК, 9 июн — Sputnik. Плановая техническая проверка системы оповещения населения пройдет во вторник в Брестской области, сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

Источник: Sputnik.by

Уточняется, что проверка пройдет с 12:00 до 13:00. В МЧС предупреждают, что переживать не стоит.

«В ходе проверки будут включаться электросирены, пройдет перехват УКВ-FM вещания на территории области», — говорится в сообщении.

В МЧС просят жителей и гостей Брестской области сохранять спокойствие, никаких действий не требуется.

Спасатели периодически проводят подобные проверки системы оповещения, которая предназначена для доведения до населения, органов госуправления и местной власти информации об угрозе возникновения или различных чрезвычайных ситуаций, связанных с природными катаклизмами и техногенными авариями, или о том, что такие ситуации уже случились. В мае текущего года похожая тренировка проводилась в Брестском регионе, в апреле проверяли систему оповещения Гомельской области.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше