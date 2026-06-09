Сирены оповещения включат в Брестской области

Уточняется, что проверка пройдет с 12:00 до 13:00. В МЧС предупреждают, что переживать не стоит.
«В ходе проверки будут включаться электросирены, пройдет перехват УКВ-FM вещания на территории области», — говорится в сообщении.
В МЧС просят жителей и гостей Брестской области сохранять спокойствие, никаких действий не требуется.
Спасатели периодически проводят подобные проверки системы оповещения, которая предназначена для доведения до населения, органов госуправления и местной власти информации об угрозе возникновения или различных чрезвычайных ситуаций, связанных с природными катаклизмами и техногенными авариями, или о том, что такие ситуации уже случились. В мае текущего года похожая тренировка проводилась в Брестском регионе, в апреле проверяли систему оповещения Гомельской области.