Сирены оповещения включат в Брестской области

Спасатели периодически проводят подобные проверки системы оповещения, которая предназначена для доведения до населения, органов госуправления и местной власти информации об угрозе возникновения или различных чрезвычайных ситуаций, связанных с природными катаклизмами и техногенными авариями, или о том, что такие ситуации уже случились. В мае текущего года похожая тренировка проводилась в Брестском регионе, в апреле проверяли систему оповещения Гомельской области.