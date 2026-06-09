Яркий мурал появился в центре Хабаровска

«В краевой столице ценят предпринимателей, которые приходят не только вести бизнес, но и берут на себя социальную нагрузку. Мы запустили проект по созданию муралов, чтобы сделать Хабаровск ярче и интереснее для жителей и гостей города. Нам предложили привести в порядок эту подпорную стену — отремонтировать ее и создать на ней прекрасную картину. Отмечу, что в краевом центре продолжается работа по созданию патриотических изображений на стенах зданий. Например, к 9 мая мы вместе с ветеранами и жителями города открыли мурал, посвященный Маршалу Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову. Это отличный пример того, как современное искусство служит делу патриотического воспитания. Такие яркие образы привлекают внимание молодежи, заставляют юных хабаровчан и гостей города интересоваться историей своей страны», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.