Яркий мурал появился в центре Хабаровска

В центре Хабаровска появился яркий мурал с символами краевой столицы. Новое художественное украшение — масштабный мурал на стене здания по адресу улица Пушкина, 2. На нем изображены достопримечательности города, такие как утес, памятник Муравьеву-Амурскому, колесо обозрения, а также милые персонажи — девочка с птичкой Тари и крокодилом, сообщает пресс-служба администрации краевого центра.
«В краевой столице ценят предпринимателей, которые приходят не только вести бизнес, но и берут на себя социальную нагрузку. Мы запустили проект по созданию муралов, чтобы сделать Хабаровск ярче и интереснее для жителей и гостей города. Нам предложили привести в порядок эту подпорную стену — отремонтировать ее и создать на ней прекрасную картину. Отмечу, что в краевом центре продолжается работа по созданию патриотических изображений на стенах зданий. Например, к 9 мая мы вместе с ветеранами и жителями города открыли мурал, посвященный Маршалу Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову. Это отличный пример того, как современное искусство служит делу патриотического воспитания. Такие яркие образы привлекают внимание молодежи, заставляют юных хабаровчан и гостей города интересоваться историей своей страны», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Проект реализован в рамках общественной инициативы по созданию муралов. Перед началом работ стена, находившаяся в неудовлетворительном состоянии, была отремонтирована силами группы компаний «Тари». После завершения ремонтных работ художники нанесли красочное изображение, которое уже привлекает внимание горожан.
Художница Мария Еремина, создавшая мурал на стене у здания на Пушкина, 2, рассказала о работе над проектом.
«Я рисовала этот мурал около пяти дней, используя фасадные краски — они устойчивы к атмосферным воздействиям. Готовое изображение покрыто лаком для дополнительной защиты. Мне нравится делать город красивее, чтобы люди смотрели на него и радовались. Это изображение — яркое и позитивное. Приятно, что люди подходят, восхищаются. Отзывы всегда положительные, и это вдохновляет!», — рассказала Мария Еремина.
Как сообщила заместитель председателя комитета по управлению Центральным районом Надежда Вергасова, администрация района активно сотрудничает с бизнес-сообществом и художниками. «Предварительно предлагаем места для муралов и согласовываем их либо с собственниками жилых помещений, либо с другими владельцами объектов — как в случае с этой подпорной стенкой. Важно отметить, что стена требовала ремонта, и благодаря проекту она не только получила новое художественное оформление, но и была полностью восстановлена», — отметила Надежда Вергасова.
Новый мурал уже стал популярной локацией для фотосессий и вызвал живой интерес у жителей и гостей города. В комитете по управлению Центральным районом сообщили, что продолжат работу в этом направлении, чтобы сделать Хабаровск еще привлекательнее.