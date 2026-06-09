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В Нижегородской области активно ищут поваров, пекарей и уборщиц

Перед началом летнего сезона работодатели стали чаще искать специалистов в гостинично-ресторанной сфере.

Источник: Нижегородская правда

В Нижегородской области вырос спрос на поваров, пекарей и уборщиц. В мае, перед началом летнего сезона, работодатели стали чаще искать специалистов в гостинично-ресторанной сфере, сообщает hh.ru.

В прошлом месяце было размещено более 1,4 тысячи вакансий в сфере туризма, гостиничного бизнеса и общественного питания. По сравнению с апрелем количество предложений выросло на 8%, что связано с традиционным увеличением спроса на услуги кафе, ресторанов, гостиниц и туристической инфраструктуры в преддверии летнего сезона.

Наиболее востребованными специалистами стали повара, пекари и кондитеры — для них было открыто 420 вакансий, что составляет 41% от общего числа предложений в отрасли. На втором месте оказались уборщики и уборщицы (240 вакансий, или 24%), на третьем — официанты, бармены и бариста (180 вакансий, или 18%).

Также работодатели активно искали менеджеров ресторанов (около 50 вакансий), мойщиков посуды и помощников поваров (40 вакансий), хостес, а также менеджеров и руководителей административно-хозяйственных подразделений (по 30 вакансий).

Как отмечает директор нижегородского филиала hh.ru Жанна Петрунина, при подборе персонала в гостинично-ресторанной сфере работодатели прежде всего обращают внимание на практические навыки, связанные с качеством обслуживания и соблюдением профессиональных стандартов. Среди наиболее востребованных компетенций — контроль качества продукции и сроков годности, организаторские способности, умение работать в коллективе, обучать сотрудников и эффективно взаимодействовать с клиентами.

Средняя предлагаемая зарплата в сфере туризма, гостиниц и ресторанов в мае составила 58,9 тысячи рублей. Это на 16,1 тысячи рублей ниже медианной зарплаты по Нижегородской области в целом.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что лишь 15% нижегородцев негативно относятся к испытательному сроку на работе.