В Нижегородской области активно ищут поваров, пекарей и уборщиц

Наиболее востребованными специалистами стали повара, пекари и кондитеры — для них было открыто 420 вакансий, что составляет 41% от общего числа предложений в отрасли. На втором месте оказались уборщики и уборщицы (240 вакансий, или 24%), на третьем — официанты, бармены и бариста (180 вакансий, или 18%).