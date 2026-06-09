В Нижегородской области активно ищут поваров, пекарей и уборщиц

В Нижегородской области вырос спрос на поваров, пекарей и уборщиц. В мае, перед началом летнего сезона, работодатели стали чаще искать специалистов в гостинично-ресторанной сфере, сообщает hh.ru.
В прошлом месяце было размещено более 1,4 тысячи вакансий в сфере туризма, гостиничного бизнеса и общественного питания. По сравнению с апрелем количество предложений выросло на 8%, что связано с традиционным увеличением спроса на услуги кафе, ресторанов, гостиниц и туристической инфраструктуры в преддверии летнего сезона.
Наиболее востребованными специалистами стали повара, пекари и кондитеры — для них было открыто 420 вакансий, что составляет 41% от общего числа предложений в отрасли. На втором месте оказались уборщики и уборщицы (240 вакансий, или 24%), на третьем — официанты, бармены и бариста (180 вакансий, или 18%).
Также работодатели активно искали менеджеров ресторанов (около 50 вакансий), мойщиков посуды и помощников поваров (40 вакансий), хостес, а также менеджеров и руководителей административно-хозяйственных подразделений (по 30 вакансий).
Как отмечает директор нижегородского филиала hh.ru Жанна Петрунина, при подборе персонала в гостинично-ресторанной сфере работодатели прежде всего обращают внимание на практические навыки, связанные с качеством обслуживания и соблюдением профессиональных стандартов. Среди наиболее востребованных компетенций — контроль качества продукции и сроков годности, организаторские способности, умение работать в коллективе, обучать сотрудников и эффективно взаимодействовать с клиентами.
Средняя предлагаемая зарплата в сфере туризма, гостиниц и ресторанов в мае составила 58,9 тысячи рублей. Это на 16,1 тысячи рублей ниже медианной зарплаты по Нижегородской области в целом.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что лишь 15% нижегородцев негативно относятся к испытательному сроку на работе.