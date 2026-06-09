Волгоградская область создает цифровую экосистему для защиты лесов от пожаров

Кроме того, платформа возьмет на себя проектирование минерализованных полос вокруг сел и городов. Система автоматически распределит ответственность между арендаторами и муниципалитетами за создание этих полос, очистку от валежника и мусора, а также за организацию пожарных проездов к водоемам. Важно, что качество всех работ можно будет контролировать в цифровом формате.