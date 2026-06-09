Кого наказали после ситуации с Михаилом Шайдоровым, рассказал министр

«По Софье Самоделкиной, да. Тоже контракт подписан, никаких проблем нет. Команда Михаила Шайдорова готовится к США, будет учебный тренировочный месяц, с продолжительностью два месяца. Он не обязывает возвращение каких-то финансовых средств, просто это контракт, во всех видах спорта у нас есть прогнозы. И даже перед зимними Олимпийскими играми мы с вами здесь дискутировали, что мы давали обязательства по медалям. Тогда озвучивалось, сколько будут медалей. Тогда мы прогнозировали, что 8 лет не было медалей вообще. Мы обязались тогда, что будет на этой Олимпиаде одна медаль, и эту задачу мы с командой, я считаю, максимально выполнили», — заявил глава Минспорта.