В Хабаровском крае открыли Студвесну для студентов из 70 регионов

В этом году площадками масштабного молодежного форума стали сразу два города — Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. С 8 по 13 июня фестиваль объединит 1500 студентов более чем из 70 регионов страны. Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Молодежь и дети», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, и посвящено Году единства народов России.