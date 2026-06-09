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В Хабаровском крае открыли Студвесну для студентов из 70 регионов

Фестиваль президентского нацпроекта объединил 1500 участников.

В Хабаровском крае состоялось открытие XXXIV (V) Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» среди студентов профессиональных образовательных организаций, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В этом году площадками масштабного молодежного форума стали сразу два города — Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. С 8 по 13 июня фестиваль объединит 1500 студентов более чем из 70 регионов страны. Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Молодежь и дети», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, и посвящено Году единства народов России.

Губернатор Дмитрий Демешин отметил, что выбор Хабаровского края в качестве площадки проведения фестиваля подтверждает статус региона как одного из крупнейших молодежных и культурных центров Дальнего Востока.

Торжественная церемония открытия прошла в формате театрализованного концерта, посвященного истории освоения Хабаровского края. В программе приняли участие около 300 артистов — творческие коллективы и победители регионального этапа «Студвесны». Специальным гостем стала группа «Моя Мишель».

По данным организаторов, только за первые сутки фестивальные мероприятия посетили более 15 тысяч зрителей.

В течение недели участники представят свои работы более чем в 50 номинациях по десяти направлениям, включая вокал, хореографию, театр, моду, медиа, видео и арт. Оценивать выступления будут свыше 70 экспертов и деятелей культуры со всей страны.

Организаторами фестиваля выступают Министерство просвещения России, Росмолодежь, правительство Хабаровского края и Российский союз молодежи.