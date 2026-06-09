Украинских параармрестлеров оштрафовали за отказ слушать гимн России

Европейская федерация армрестлинга оштрафовала украинских параармрестлеров Дмитрия Луцишина и Леонида Сидорчука на 250 евро каждого за нарушение регламента церемонии награждения на чемпионате Европы в Будапеште.
Инцидент произошел после соревнований в весовой категории до 60 килограмм среди мужчин с церебральным параличом. Победителем стал россиянин Андрей Гаврилов, второе место занял Сидорчук, третье — Луцишин. Во время исполнения гимна России украинские спортсмены покинули пьедестал.
— Нас оштрафовали за то, что мы покинули подиум, нарушив регламент награждения соревнований. Мы посоветовались с тренером и решили покинуть подиум, — рассказал Луцишин.
По данным EAF, Гаврилов был заявлен на турнире в качестве нейтрального спортсмена. Однако после его победы на церемонии награждения были поднят российский флаг и исполнен гимн России, передает РИА Новости.
13 апреля сборная Украины по водному поло приняла решение не выходить на матч за седьмое место Кубка мира во втором дивизионе против российской команды. Согласно регламенту соревнований, невыход на поле означает техническое поражение, что позволило россиянам занять седьмое место во втором дивизионе Кубка мира.