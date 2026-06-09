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Как будут работать воронежские почтовые отделения в День России

Опубликовали график работы учреждений в праздничный день.

Источник: Комсомольская правда

Стал известен график работы почтовых отделений в связи с Днем России. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, рабочая неделя будет короткой. В связи с праздником, 11 июня рабочий день почтовых отделений сократится на один час.

12 июня станет выходным на почте. В День России почтальоны не будут разносить корреспонденцию и газеты с журналами. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда России, с учетом особенностей конкретных регионов. В этот день продолжат работать в обычном режиме лишь почтовые отделения, которые оказывают услуги по выдаче заказов с маркетплейсов.

13 июня отделения возобновят обслуживание по обычному расписанию.

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