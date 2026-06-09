Как будут работать воронежские почтовые отделения в День России

12 июня станет выходным на почте. В День России почтальоны не будут разносить корреспонденцию и газеты с журналами. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда России, с учетом особенностей конкретных регионов. В этот день продолжат работать в обычном режиме лишь почтовые отделения, которые оказывают услуги по выдаче заказов с маркетплейсов.