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Почти 800 нарушений выявили на пляжах Казахстана перед летним сезоном

Астана. 9 июня. КазТАГ — В рамках подготовки к летнему сезону проверено порядка 500 объектов и пляжей, в ходе которых выявлено около 800 нарушений требований безопасности, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов.

Источник: КазТАГ

«Особое внимание уделяется обеспечению пожарной безопасности объектов размещения, зон отдыха, туристических баз, а также соблюдению требований безопасности на пляжах и в местах массового купания. В рамках подготовки к летнему сезону проверено порядка пятисот объектов и пляжей, выявлено порядка 800 нарушений требований безопасности», — сказал Аринов на заседании правительства во вторник.

По его словам, по каждому выявленному нарушению приняты соответствующие меры реагирования, владельцам объектов оказана методическая помощь, проведены инструктажи и практические тренировки по действиям в чрезвычайных ситуациях.

Министр также добавил, что по поручению главы государства МЧС получит контрольно-надзорные функции по обеспечению безопасной эксплуатации маломерных судов. Проверочные мероприятия планируется начать с 1 июля.

«Будет проводиться осмотр маломерных судов и баз-стоянок на водоемах страны, в случае выявлений грубых нарушений будут приниматься меры оперативного реагирования», — заявил он.

Как отметил глава ведомства, также совместно с местными исполнительными органами в прибрежных зонах поэтапно внедряются системы видеонаблюдения с использованием искусственного интеллекта. Такая система уже установлена на озере Алаколь.

«В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций усилена профилактика среди населения и туристов по вопросам безопасного поведения. В местах массового отдыха и купания, рекреационных зонах проводятся патрулирование водоемов, рейдовые мероприятия, установлены информационные стенды и указатели о мерах безопасности», — сообщил Аринов.

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