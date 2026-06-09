Нижегородцам рассказали о важности кипячения питьевой воды

Вода из пластиковых бутылок уже не считается безопасной: при даже незначительных перепадах температуры из тары в жидкость попадают микро- и наночастицы пластика, а также фталаты и бисфенол. В быту лучше отдавать предпочтение ёмкостям из стекла или керамики, а для воды «на выход» подойдут многоразовые бутылки из качественной нержавеющей стали либо толстого стекла.