Нижегородцам рассказали о важности кипячения питьевой воды

Согласно государственному докладу Роспотребнадзора за 2025 год, в Нижегородской области питьевую воду желательно кипятить — и делать это тщательно. Об этом сообщили в МАХ-канале «Бокал прессека».
Процедура полезна не только для обеззараживания: если кипятить жёсткую водопроводную воду 2−5 минут, удаётся «связать» 80−90% микропластика. Образующаяся при этом накипь захватывает пластиковые частицы — остаётся лишь пропустить воду через простой фильтр (бумажный либо тканевый).
Вода из пластиковых бутылок уже не считается безопасной: при даже незначительных перепадах температуры из тары в жидкость попадают микро- и наночастицы пластика, а также фталаты и бисфенол. В быту лучше отдавать предпочтение ёмкостям из стекла или керамики, а для воды «на выход» подойдут многоразовые бутылки из качественной нержавеющей стали либо толстого стекла.
Для жителей промышленных территорий и районов рядом с сельскохозяйственными угодьями эксперты рекомендуют использовать фильтры с высокоплотным активированным углём либо системы обратного осмоса.
Ранее новые форматы диспансеризации запустили для нижегородцев.