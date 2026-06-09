Звезда «Дома-2» Степан Меньщиков поет в метро

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Степан Меньщиков рассказал, что продолжает зарабатывать на жизнь проведением мероприятий и музыкальными выступлениями. Одной из площадок для его работы и репетиций стало московское метро.
По словам шоумена, выступления в подземке помогают ему не только поддерживать форму, но и заводить полезные знакомства. Меньщиков признался, что регулярно посещает различные мероприятия в поисках новых предложений и заказчиков.
— Я человек прагматичный, меня интересуют связи, люди, которые могут меня пригласить куда-либо за большие деньги. В жизни все на двух столбах: либо бабки, либо любовь. Мне давали 500 рублей в метро. Не так давно работает в этой «метрополитеновской» сфере. Самое большее — мне платили около трех тысяч рублей, — рассказал он в шоу Propusk.tv.
Меньщиков также отметил, что выступать в метро может не каждый артист. По его словам, для этого необходимо пройти специальный отбор и инструктаж, а соблюдение правил строго контролируется. Шоумен продолжает развивать музыкальный репертуар и использует площадки метрополитена для подготовки новых программ.
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