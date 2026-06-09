Звезда «Дома-2» Степан Меньщиков поет в метро

— Я человек прагматичный, меня интересуют связи, люди, которые могут меня пригласить куда-либо за большие деньги. В жизни все на двух столбах: либо бабки, либо любовь. Мне давали 500 рублей в метро. Не так давно работает в этой «метрополитеновской» сфере. Самое большее — мне платили около трех тысяч рублей, — рассказал он в шоу Propusk.tv.