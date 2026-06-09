В Тихорецком районе Кубани создадут новое предприятие

Новое предприятие по производству упаковочной продукции и гофрированного картона создадут в Тихорецком районе Краснодарского края, сообщили в администрации муниципалитета. Помощь в открытии и развитии бизнеса — цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Соглашение о реализации инвестиционного проекта было подписано на Петербургском международном экономическом форуме. Открытие данного предприятия позволит создать новые рабочие места. Также ожидается, что благодаря этому повысится инвестиционная привлекательность района.
«Этот проект — важный шаг к укреплению промышленного потенциала Тихорецкого района», — отметил глава Тихорецкого района Анатолий Перепелин.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.