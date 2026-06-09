Визит-центры, эко-отели и глэмпинги хотят построить в нацпарках Казахстана

В Восточно-Казахстанской области в ГНПП «Қатон-Қарағай» также планируется запуск кластера из четырех объектов. Эти проекты позволят создать новые места размещения и повысить качество туристских услуг. В целом по всем проектам уже есть договоренности с инвесторами, и при успешной реализации ожидается увеличение потока посетителей до 3 500 человек в день", — резюмировал глава Минэкологии.