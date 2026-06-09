Визит-центры, эко-отели и глэмпинги хотят построить в нацпарках Казахстана

В Казахстане продолжают развивать туристическую инфраструктуру на территории национальных парков. Власти намерены масштабировать подход, который ранее был успешно реализован в Алматинской группе нацпарков. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев.
По его словам, работа по расширению концепции на другие природные территории ведется с 2024 года. «Совместно с акиматами сформирован портфель инвестиционных проектов. Он включает 23 приоритетных проекта в 10 регионах на площади более 100 гектар. Общий объем частных инвестиций составляет более 31,6 млрд тенге. Проекты направлены на создание качественной туристской инфраструктуры: маршрутов и экотроп, визит-центров, эко-отелей, глэмпингов, кемпингов, қазақ-аулов и мест для караванинга», — пояснил министр.
Одним из крупнейших проектов станет строительство эко-отелей на территории Сайрам-Угамского национального парка в Туркестанской области. Еще пять проектов планируют реализовать в Акмолинской области на озерах Зеренді и Шалқар. "Проекты будут направлены на развитие отдыха у воды, создание сервисной инфраструктуры и повышение туристской привлекательности региона.
В Восточно-Казахстанской области в ГНПП «Қатон-Қарағай» также планируется запуск кластера из четырех объектов. Эти проекты позволят создать новые места размещения и повысить качество туристских услуг. В целом по всем проектам уже есть договоренности с инвесторами, и при успешной реализации ожидается увеличение потока посетителей до 3 500 человек в день", — резюмировал глава Минэкологии.