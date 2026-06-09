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Видео с места ДТП со сбитым пешеходом выложили в Сеть волгоградцы

Как уточняют свидетели ДТП, все произошло на пересечении улиц 8-й Воздушной Дивизии и Землячки.

Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне вечером в Дзержинском районе Волгограда. Пострадал пешеход.

О случившемся рассказали очевидцы, поделившиеся видео. По их словам, на пешеходном переходе сбили молодого человека. Ему понадобилась серьезная помощь медиков — на место происшествия прибыл реанимобиль.

Как уточняют свидетели ДТП, все произошло на пересечении улиц 8-й Воздушной Дивизии и Землячки. Пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области пока не опубликовала сводку происшествий за 8 июня.

Вокруг происшествия разгорелась жаркая дискуссия — одни из комментаторов ругают водителя, другие — пешехода.

«Один считает себя королем дорог, другой — королем “зебры”. И… встреча состоялась», делится мнением волгоградка.

«На дороге надо быть осторожным — у автомобиля могут тормоза отказать, а у пешехода — мозги», — поддерживает другой комментатор.

А третий напоминает: «В ПДД сказано: как только пешеход ступил на “зебру”, водитель обязан остановить автомобиль и пропустить человека. А высказывания типа “пешеход прав, но не всегда жив”, только развязывают руки автохамам».

Ранее авто с молодежью перекувыркнулось в Киквидзенском районе.

Видео: max.ru/vlgchp.